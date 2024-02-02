Avrupa'da tarım politikalarını protesto eden çiftçiler Belçika-Hollanda sınırını kapattı

Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçilerin protestoları sürüyor. Avrupa'da sıkı çevre düzenlemeleri ve tarımsal desteğin azaltılmasını protesto eden çiftçiler, bu kez de Belçika- Hollanda sınırını traktörleriyle trafiğe kapattı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki çiftçilerin isyanı sürüyor. AB'nin tarım politikalarına karşı protestolarını sürdüren Belçikalı çiftçiler, gece saatlerinden itibaren traktörleriyle yola çıkarak Hollanda sınırına ulaştı. Hollandalı çiftçiler de sınırdaki protestoya destek verdi.

BELÇİKA'YA SEYAHAT UYARISI

Belçika tarafındaki çiftçiler Arendonk'ta, Hollanda tarafındakiler Hazeldonk'ta bir araya gelerek barikatları ateşe verdi. Otoyollarda uzun araç kuyrukları oluşurken, Hollandalı yetkililer zorunlu olmadıkça Belçika'ya seyahat edilmemesini tavsiye etti.

"SIKI KURALLAR ALTINDA EZİLİYORUZ"

Avrupalı çiftçiler, AB'nin Yeşil Anlaşması'nın içerdiği pestisit ve herbisit yasaklarına ve Brezilya ile Arjantin'den daha fazla sığır eti ithal edilmesini sağlayacak yeni bir anlaşmaya karşı çıkıyor. Hayvan refahıyla ilgili katı kurallara bağlı olmadıkları için söz konusu ülkelerle rekabet etmenin son derece zor olduğunu belirten çiftçiler, üretim maliyetlerindeki artış, sıkı çevre düzenlemeleri ve haksız rekabet arasında ezildiklerini belirtiyor. Çiftçilere göre, çelişkili politikalar sonucu tarım endüstrisi, hem gıda üretimini artırmaya hem de tarımın çevre üzerindeki etkisini azaltmaya çalışıyor.

AVRUPA'DA ÇİFTÇİ PROTESTOLARI

Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor. Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında Birliğin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestoda bulunuyor. Avrupalı çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisini yapıyor.

Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransa'da artan yakıt fiyatları, İtalya'da ise AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı ve artan maliyetler tepkilerin odak noktasını oluşturuyor.