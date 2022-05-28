Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki hazırlıklar hız kesmeden sürüyor - Haberler

İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlaması ve Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlaması ve Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk fidanın dikileceği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 350 yaşında olan zeytin ağacı ve 50 yaşında olan ıhlamur ağaçları da dikildi. Ayrıca fethin yıl dönümünü simgelemek amacıyla alana 569 tane fidan dikildi.

İlk etabının 2023 yılının Mayıs ayında açılması planlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, 5 milyon 61 bin metrekarelik alana sahip olacak ve 145 bin 300 ağaç dikilecek. İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla Millet Bahçesi dört mevsim yeşil kalacak. Etkinlik çayırı, 28 bin kişi kapasitesiyle büyük ve toplu etkinliklere ev sahipliği yapabilecek. Dev ekran etkinliklere renk katması beklenirken 2 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip spor alanında aynı anda 300 kişi spor yapabilecek. 10 bin metrekarelik alanda 7 farklı konseptte düzenlenecek çocuk oyun alanlarında; çocukların kendi oyunlarını kurabilecekleri alanlar oluşturulacak. Alandaki tüm peronlar, hangarlar ve binalar restore edilecek; bu binalarda ulusal ve uluslararası fuarlar düzenlenecek. Bir afet durumunda ise İstanbul'un en merkezi afet toplanma alanı olarak da yine Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin olması planlanıyor.

Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi'nin ilk fidanlarının toprakla buluşacağı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılacak. Vatandaşlar ise alana toplu taşıma araçlarıyla katılım sağlayabilecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel