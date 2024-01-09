ASKİ Başkent'te sel ve su taşkınlarını önlemek için temizlik çalışması başlattı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kum, çakıl, yaprak, dökülen yağ ya da bebek bezi gibi maddeler ile tıkanan ızgaralar nedeniyle yaşanabilecek sel ve su taşkınlarının önüne geçmek için Başkent genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, son 2 ayda 74 bin 877 ızgaranın, 871 sel kapanının ve 65 altgeçidin temizlendiğini açıkladı.

ASKİ Genel Müdürlüğü, eski yönetimler tarafından altyapının ihmal edilmesi nedeniyle Başkent'te zaman zaman yaşanan ve ne yazık ki can ve mal kayıpları ile sonuçlanabilen sel manzaralarını tarihin derinliklerine gömmek için çalışmalarını arttırdı. ASKİ, tıkanan yağmur ızgaralarının yol açtığı sel ve su taşkınlarını önlemek için bir program dahilinde ilerleyen kapsamlı bir temizlik operasyonunu devreye soktu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, son 2 ayda 74 bin 877 ızgaranın, 871 sel kapanının ve 65 altgeçidin temizlendiğini söyledi.

"AMAÇ FELAKET YAŞANMADAN ÖNLEM ALMAK"

Akçay, şunları kaydetti:

"Şehrimizin bütün yağmur suyu altyapısını zaten düzenli aralıklarla temizliyoruz. Şimdi kent genelinde çok daha planlı bir temizlik çalışması yürütüyoruz. Ankara'da sel ve su baskını yaşanabilen her bir noktanın kontrol ve temizliğini sağlamak için özenle hazırlanmış bir programı devreye alıyoruz. Bu sayede sistemimizde kayıtlı ızgaraları yılda en az 3 kez gözden geçirip tıkalı mı diye kontrol edeceğiz. Yılda 3'ün üzerine çıkabiliriz ama altına kesinlikle düşmeyiz. Böylece bir yerler tıkanmadan ızgaraları temizlemiş olacağız. Amaç sel felaketi yaşanmadan önlem almak; selin olumsuz etkilerini minimuma indirmek. Yani ben burayı zaten temizledim ve yağmur yağdığı zaman da beklentim buranın idareden kaynaklı ihmaller nedeniyle taşmasını engellemek olacak. Temizlikten sonra da bölgede bir taşma yaşanırsa bu sefer de bölgede fiziki altyapının yetersiz olduğu ortaya çıkacak ve bu sefer de sorun yeni yatırım ile çözülecek."

"HEDEF DOLULUKTAN KAYNAKLANAN TAŞKINLARI TAMAMEN ÖNLEMEK"

ASKİ'nin düzenli bir program ve plan dahilinde temizlik çalışmasını sürdürerek artık ızgaralarda doluluktan kaynaklanan taşkınları tamamen önleme hedefini önüne koyduğunu vurgulayan Akçay, şöyle devam etti:

"Izgara temizliği ile ilgili olarak idari nedenlerden kaynaklanan sorunlarla fiziki nedenlerden kaynaklanan sorunları birbirinden ayırt ederek bir çalışma yapıyoruz. Burada amacımız özellikle doluluktan yani temizlenmemiş olmaktan kaynaklanan rögar taşkınlarını ve su baskınlarını engellemek. Bunu yapabilmek için de düzenli şekilde her ay mevcut rögar ve ızgaralarımızın yüzde 25 civarını temizleyeceğiz. Ayrıca farklı zemin ve eğimlerde farklı tasarımları olan ızgaralar kullanacağız. İlçe belediyelerinin de asfaltlama yaparken ızgaraların üzerini kapatmamaları ve kot farkı yaratmama hususları da altyapının verimli çalışmasında en önemli unsurlardan birisi olarak öne çıkıyor."

ANKARALILARA ÇAĞRI

Akçay, ayrıca atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu hatlarının zamanla kum, çakıl, yağ gibi çökelmiş malzeme birikimi ile dolarak çalışamaz duruma geldiğine dikkati çekerek, vatandaşları ızgaraları tıkayabilecek malzemeleri ızgaralara atmamaları konusunda uyardı.

ASKİ, Ankara'nın 25 ilçesinin tamamında gerçekleştirilen rutin temizlik, bakım ve onarım çalışmaları ile Başkent'i sağanak yağışa hazır hale getirmek için var gücüyle çalışıyor. Çalışmalarda ekonomik ömrünü tamamlayan ızgaralar ise yenileriyle değiştiriliyor. Tıkalı mazgal ve kanal açma çalışmalarında kolaylık sağlayan vakumlu ekskavatör, toprağa basınçlı hava vererek toprağı gevşetme özelliğine sahip. Araç, içinde bulunan su jeti sayesinde basınçlı suyla çamuru yumuşatarak temizliyor.