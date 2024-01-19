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Antalya Büyükşehir Belediyesi Nostalji Tramvayı Bakım Çalışmaları Nedeniyle Hizmet Veremeyecek

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Nostalji Tramvay Hattı'nda yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle hizmet veremeyecek. Çalışmalar sonucunda tramvay hattı tek bir kota getirilerek engelli bireylerin ulaşımı kolaylaşacak. Çalışma süresince ise Zerdalilik-Müze arasında iki elektrikli otobüs yolcu taşıyacak.

Antalya Büyükşehri Belediyesi Nostalji Tramvayı, bakım onarım çalışmaları nedeniyle 21 Ocak'tan itibaren hizmet veremeyecek. Yapılacak çalışma ile tramvay hattı Cumhuriyet Meydanı'nda tek bir kota getirilerek, engelli bireylerin ulaşımının kolaylaşması sağlanacak. Çalışma süresince Zerdalilik-Müze arasında iki elektrikli otobüs yolcu taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Nostalji Tramvay Hattı'nda bakım ve onarım çalışması başlatıyor. 21 Ocak Pazar günü itibariyle başlayacak olan çalışmalar kapsamında, Saat Kulesi-Cumhuriyet Meydanı-Selekler Kavşağı arasındaki bölgelerde, Cumhuriyet Caddesi önü Nostalji Tramvay yolunda kaldırımlar arasındaki kot farkı düzeltilecek. Ayrıca, Cumhuriyet Caddesi Selekler güzergahında güney yönde bulunan mevcut kaldırımlarda da yenileme çalışmaları yapılacak. Nostalji Tramvayı, çalışmalar süresince geçici olarak hizmet veremeyecek.

CUMHURİYET MEYDANI TEK BİR KOTTA OLACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin, Nostaljik tramvay hattının Cumhuriyet Meydanı'nın ortasından geçmesinden dolayı engelli bireylerin meydana ulaşmasında sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Serkan Temuçin, nostaljik tramvay hattında yapılacak çalışmaları çok hızlı bir şekilde yürüteceklerini belirterek, "Cumhuriyet Meydanı'nı tek bir kota getirerek, engelli bireylerin rahat bir ulaşıma kavuşması sağlanacak. Çalışmalar süresince vatandaşların mağdur olmaması adına 2 adet elektrikli otobüsümüz tramvay hattına paralel olarak ring seferler düzenleyecek" dedi.

İKİ ADET ELETKRİKLİ OTOBÜS İLE RİNG SEFERLERİ DÜZENLENECEK

Bu çalışmayı yaparken çevre düzenlemesi de yapacaklarını dile getiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Temuçin, "Eskimiş kaldırımların hepsini yenileyek Cumhuriyet Meydanı'nı güzelleştireceğiz. Cumhuriyet Meydanı'nda yapacağımız çalışmaları Ata'mızın Antalya'ya gelişi olan 6 Mart tarihine kadar tamamlayacağız. Projenin yaklaşık maliyeti 30 milyon TL'dir" diye konuştu.

Nostalji tramvayı hattı üzerinde (Zerdalilik-Müze arası)  iki elektrikli otobüs normal yol üzerinden tramvay saatlerinde karşılıklı ring yaparak yolcu taşımaya devam edecek.

Kaynak: ANKA / Yerel

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