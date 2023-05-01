Aliağa'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

Tüm yurtta olduğu gibi Aliağa'da da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Tüm yurtta olduğu gibi Aliağa'da da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Sabahın erken saatlerinde Aliağa Petrol İş Sendikası önünde bir araya gelen işçiler, sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları ellerinde bayraklar, ait afiş ve pankartlarla Demokrasi Meydanı'nda doğru yürüyüşe geçti. Vatandaşlar ve esnafın alkışlarla destek verdiği yürüyüş, Demokrasi Meydanı'na kadar sloganlarla sürdü.

"Emekçilerin birleştiği, insanca yaşam için mücadele ettiği gün"

Meydanda gerçekleştirilecek basın açıklamasından önce konuşma yapan Petrol-İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, şu sözlere yer verdi: "İşçi olmak zordur, gecesi gündüzü yoktur. İşçiler, devamlı olarak bu ülkenin geleceği için çalışırlar. Dünyada en yüce değer emektir. Emek olmazsa üretim olmaz. Bu sebeple şu anda fabrikalarda bizleri temsil edenleri bizler de Aliağa Demokrasi Meydanı'nda temsil edeceğiz. Bugün, tüm dünyada yaşanan sömürü ve olumsuzluklara karşı emekçilerin birleştiği, insanca yaşam için mücadele ettiği gündür."

"Birlik ve dayanışma içinde çoğaltıyoruz."

1 Mayıs basın açıklamasını Emek ve Demokrasi Platformu Bileşenleri adına Eğitim-İş Aliağa Temsilcisi Emre Kara okudu. Kara açıklamasında, "Dünyada ve ülkemizde bugün 1 Mayıs alanlarına; fabrikalardan, atölyelerden, madenlerden ve işyerlerinden yükselen umut, coşku ve mücadele kararlılığı damgasını vuracak. Burada bulunan sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve siyasi partiler olarak üyelerimizin coşkusunu ve kararlılığını işyerlerimizden meydanlara taşıyoruz. İşçi sınıfının sesini sömürü ve zulme karşı, birlik ve dayanışma içinde çoğaltıyoruz. Dünya işçi sınıfının başlattığı insanca çalışma ve yaşama mücadelesi, tüm emekçileri yüzyılları aşarak evrensel bir dayanışma ile 1 Mayıs'ta buluşturuyor" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından kutlamalara katılanlar, davul zurna eşliğinde halay çekti. 1 Mayıs kutlamaları Aliağa'da son buldu. - İZMİR