Akhisar Belediyesi, Asfalt Çalışmalarına Hız Kattı Akhisar Belediyesi, havanın ısınmasıyla birlikte ilçe genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarına hız verdi. Akhisar Belediyesi, havanın ısınmasıyla birlikte ilçe genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarına hız verdi. Akhisar Belediyesi ekipleri, son olarak Cumhuriyet Mahallesi'nde asfalt çalışmalarını tamamladı. Uzun yıllar sonra asfalta kavuşan mahallenin sakinleri, "Eskiden Cumhuriyet köyüydük, şimdi Cumhuriyet Mahallesi olduk" diyerek mutluluklarını die getirdi. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğine vurgu yapan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Cumhuriyet Mahallesi 256 sokak ilk kez sıcak asfaltla buluştu. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz plan ve program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. ANKA / Yerel Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Akhisar Yerel Haberler

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