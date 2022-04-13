Akdeniz Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma Kliniğinde kısırlaştırma başladı

Akdeniz Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma Kliniğinde kısırlaştırma işlemi başladı. 'Karakız' adlı sokak köpeğine kliniğin 33-001 numaralı ilk kısırlaştırma küpesi takıldı.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sokak hayvanları için hayvanseverler ve sivil toplum örgütleri ile birlikte proje, hizmet ve kampanyalar hayata geçirilmeye devam ediyor. Sokak hayvanlarının yaşam hakkına dikkat çekmek ve sahipsiz hayvanların üremesinin önüne geçmek amacı ile Akdeniz Belediyesi ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) önderliğinde Mersin Millet Bahçesi sahil etabında yakın zamanda açılışı yapılacak 'Sokak Hayvanları Kısırlaştırma Kliniği'nin ilk misafiri geldi.

"Sütten kesilene kadar bekledik"

Veteriner Hekim Mahmut Hilmi Karakaya, Akdeniz Belediyesine bağlı ekiplerin periyodik olarak çıktığı besleme sırasında hamile bir köpeğe denk geldiklerini belirterek, "Can dostumuzun önce doğumunu, sonra sütten kesilmesini bekledik. Sonra buraya kliniğimize getirdik. 33-001 numaralı kliniğimizin ilk küpesini de takmış olduk" dedi.

Yaklaşık yarım saat süren kısırlaştırma operasyonunun ardından köpeğin kliniğin arka kısmında bulunan dinlenme yerine alınacağını söyleyen Karakaya, "Bir süre de dinlendiği yerde misafir edeceğiz. Ardından kendisini iyi gördükten sonra yeniden salacağız. Ancak biz Millet Bahçesinden çıkacağını düşünmüyoruz. Zamanla buraya çok alıştı" diye konuştu.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın sokak hayvanlarına verdiği bu destekten ötürü teşekkürlerini dile getiren Karakaya, "Haftanın 3 günü 09.00-12.00 saatleri arasında ücretsiz olarak sadece sokak hayvanları için hizmet vereceğiz. Klinikte sahipli hayvanlara bakılamayacağını hatırlatmak isteriz. Randevu usulü ile bir veteriner hekimin çalışacağı kliniğimizde, kısırlaştırma ameliyatından sonraki gerekli takip bizler tarafından yapılacak" ifadelerini kullandı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel