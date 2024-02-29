AK Parti Kayseri İl Danışma Toplantısı 2 Mart Cumartesi günü yapılacak.

'büyük hedefler seni bekler Kayseri' mottosuyla yapılacak olan İl Danışma Toplantısı 2 Mart Cumartesi günü yapılacak. Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılacak olan toplantı saat 13.30'da başlayacak. - KAYSERİ