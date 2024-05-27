AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş 27 Mayıs Darbesi'ni kınadı

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş, 27 Mayıs Demokrasi Darbesi yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen basın açıklamasında İl Başkanı Menteş, "Türkiye'de darbe dönemleri kapanmıştır. Darbelere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz ve demokrasimize düşman şer odaklarını unutmayacağız" dedi.

Basın açıklaması parti binasında gerçekleştirildi. Menteş açıklamasında, "Türk demokrasisine ilk hançerin saplandığı toplum mühendisliğinin temelleri, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olan 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ile atılmıştır. 27 Mayıs Darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bırakmıştır. Dönemin tek partili CHP yönetimiyle girdikleri seçim yarışında rekor oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa süre içinde gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmışlardır. Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu'dan silmeye çalışan CHP iktidarının anti-demokratik uygulamalarını izale etmiş, tek parti rejiminin en büyük ayıplarından 'Türkçe Ezan' uygulamasını kaldırarak Anadolu'nun Ezan-ı Muhammedi'ye olan özlemini gidermişlerdir. Devlet ve vatandaşın kuvvetli bağından rahatsız olanlar çeşitli yalan ve iftiralarla 1960 yılında, askerin namlusunun Çankaya Köşkü'ne çevrilmesini sağlamışlardır" dedi. - AFYONKARAHİSAR