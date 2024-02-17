Ağrı'da Dostum Derneği Kuruldu

Ağrının Taşlıçay ilçesinde bir grup iş insanı, öğretmen ve esnaflardan oluşan Dostum Derneği'ni kurdu.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bir araya gelen iş insanları, öğretmen ve esnaflardan oluşan Dostum Derneği'ni faaliyete geçirdi. Topluma yardımlaşma bilincini aşılamak, iyi toplum inşasına hizmet etmek, yeni işbirliği modelleri ve projelerle çağdaş ve sürdürülebilir, yardımlaşma ve dayanışma ağları oluşturmak, yerel kültürün korunarak günümüz teknolojik olanaklarıyla gelişmesine ve geleceğe taşınmasına katkı sağlamak amacı ile kurulan dernek, ihtiyaç sahiplerinin de yardımına koşacak.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan dernek başkanı Adem Hanbaba; "Taşlıçay ve köylerinde ihtiyaç sahibi ailelere, öğrencilere yaklaşık 1 yıldır yardımlarda bulunuyorduk, yardımseverler olarak bir araya gelerek dernekleşmek istedik, bu anlamda başvurularımızı yaptık ve İsmini Dostum, sloganı iyilik iyidir, şeklinde yaptığımız bu oluşumu resmileştirdik." dedi. - AĞRI