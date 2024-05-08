Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu Antrenörlerle Toplantı Yaptı

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu başkanlığında antrenörlerle bir araya gelerek değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Spor Hizmetleri Müdürü Erşen, Spor Şube Müdürü Kamberoğlu ve ildeki antrenörler katıldı. Toplantıda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirilecek etkinlikler ele alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 19 Mayıs kutlamalarına dair kapsamlı bir program hazırlandı. Toplantıda ayrıca, antrenörlerin istek ve önerileri de dinlendi. Kasapoğlu, antrenörlerin her zaman en iyi şekilde destekleneceğini ifade ederek, Afyonkarahisar sporunun gelişmesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - AFYONKARAHİSAR