ADÜ Ziraat Fakültesi Erasmus öğrencilerini ağırladı - Haberler

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ADÜ Ziraat Fakültesi Erasmus öğrencilerini ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ADÜ Ziraat Fakültesi Erasmus öğrencilerini ağırladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi, 16 öğretmen ve öğrenciden oluşan ERASMUS lise öğrenci grubunu ağırladı.

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi, 16 öğretmen ve öğrenciden oluşan ERASMUS lise öğrenci grubunu ağırladı.

Ziyarette, Aydın Efeler Anadolu Lisesi'nin paydaş olarak yer aldığı ve liderliğini Nida Mersin, Emine B. Saltan ve İlkay Özeruz'un yaptıkları ERASMUS+KA 229 'Green is not just a color' projesi çerçevesinde İtalya, Macaristan, Portekiz ve Letonya'dan öğrenciler bulundu. Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu'nun Fakülte hakkında bilgi verdiği ziyarette; Prof. Dr. Hüseyin Başpınar 'Zararlılar ile Mücadele ve Biyopestisitler', Araş. Görv. Uğur Tan ise 'Aromatik Bitkiler' hakkında bilgi verdi.

Ziyarette öğrenciler, laboratuvarda aramotik bitkiden yağ elde etme çalışması ve arazide aromatik fidan dikimi gerçekleştirdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Münir Karaloğlu, Aydın, Yerel, Haberler

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