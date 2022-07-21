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Adıyaman haber... Samsat'ta afetzedeler kalıcı konutlarına kavuşuyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Adıyaman haber... Samsat'ta afetzedeler kalıcı konutlarına kavuşuyor

Adıyaman bölgesinden gelen habere göre Adıyaman'ın Samsat ilçesinde iki köy daha kalıcı konutlarına kavuştu.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde iki köy daha kalıcı konutlarına kavuştu.

2 Mart 2017 tarihinde 5.5, 24 Nisan 2018 tarihinde ise 5.1 büyüklüğünde iki deprem yaşayan Samsat ilçesinin iki köyünde daha afet konutlarına kavuşmanın sevinci yaşandı. Samsat ilçesi Ovacı köyü ile Bayırlı Köyü Başaklı Mezrası deprem konutlarının kuraları Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda çekilerek sahipleri belirlendi.

Kura çeki törenine katılarak, ilk hak sahibini belirleyen Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, 35 ailenin daha kalıcı konutlarına kavuşmuş olduklarını belirterek, kendilerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Diğer bazı köylerde konut yapımının devam ettiği, bazılarında ise işlemlerin tamamlanması ile yeni başlanacağı belirtildi. - ADIYAMAN

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