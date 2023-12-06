Üye Girişi
Haberler

Adanalı Kebap Ustası Yaşar Aydın, Kebaba Olan Aşkından Şarkı Yazdı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Adanalı kebap ustası Yaşar Aydın, kebaba olan aşkından şarkı yazıp klip çekti. Milyonlarca kez dinlenen şarkı büyük beğeni topladı. Aydın, 'Adana kebap ile ilgili şarkı pek yoktu, yazmak istedim' dedi.

Adanalı kebap ustası Yaşar Aydın, kebaba olan aşkından şarkı yazıp klip çekti. Milyonlarca kez dinlenen şarkı büyük beğeni topladı. Aydın, "Adana kebap ile ilgili şarkı pek yoktu, yazmak istedim" dedi.

Kentte 35 yıldır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, geçtiğimiz senelerde 'boru kebabı' buluşuyla kent mutfağına yeni bir lezzet kazandırdı. Ardından Aydın, boru kebabını tanıtım için uzaya yolladı.

Adana kebap ile ilgili şarkı olmadığı için Aydın, şarkı yazmaya karar verdi. Önce 'Yelle Ağam Yelle' isimli şarkıyı yazan Aydın, klip de çekti. Adana'nın tarihi ve doğal güzelliklerinde klibi çeken Aydın, daha sonra sosyal medya platformlarına yükledi. Milyonlarca kez dinlenen şarkı, büyük beğeni topladı. Aydın, "Şarkıyı yazarken yaptığım işlerinden bahsettim. Boru kebap yaptım, uzaya kebap yolladım ve yaptıklarımı şarkıda anlattım. Şarkı çok güzel izleniyor. İnsanlar piknik yaptıklarında dahi kebap yellerken bu şarkıyı etiketleyecekler. Klibi çok güzel yerlerde çektik. Adana'nın güzel yerlerini gösterdik. Adana'nın tanıtımında etkimiz oluyorsa ne mutlu bize" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adana Aydın Yerel Haberler Müzik Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel benzin ve akaryakıt fiyatları! İstanbul Arkeoloji Müzesi nerede? Arkeoloji Müzesi giriş ücreti ne kadar? İbrahim Kaboğlu kimdir? Halk Tv konuğu İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Kaboğlu biyografisi! Kolesterol nedir, nasıl düşürülür? Kolesterol yüksekliği neden olur? Yılmaz Morgül kimdir? 2. Sayfa konuğu Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli? Yılmaz Morgül biyografisi! Pnömoni virüsü nedir, belirtileri neler? Pnömoni virüsü hangi ülkelerde var? Göz kuruluğu neden olur? Göz kuruluğu belirtileri neler? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Geniz akıntısı neden olur? Geniz akıntısı nasıl geçer? ASGARİ ÜCRET 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Asgari ücret 2024 ilk toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çalışan emekliye 5000 TL meclisten geçti mi? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, son durum ne? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne zaman belli olacak? Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (13. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title