Adana haberleri: Çukurova Belediye Başkanı Çetin Kursiyerlere Sertifikalarını Takdim Etti

Çukurova Belediyesi'nin açtığı yaz kurslarına katılarak bağlama, gitar ve satranç eğitimi alan katılımcılara sertifikalarını Belediye Başkanı Soner Çetin takdim etti.

Başkan Çetin, sertifika töreninde yaptığı konuşmasında törenin yapıldığı Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı'nı amacına uygun hale getirdiklerine dikkat çekti. Çetin, Çukurova'nın ilçe belediyeleri içinde kültür sanat alanında Türkiye'de öncü olduğunu belirterek, "Tam da bu parkın anlamına uygun etkinlikler yapılıyor. Biz hep gençlerimizi burada şarkı söylerken, yoga yaparken görmek istiyoruz" dedi.

Çetin, olağan belediyecilik hizmetlerini eksiksiz sürdürürken spor, kültür ve sanat etkinliklerine de büyük önem verdiklerini anlattığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"OLAĞAN BELEDİYECİLİK HİZMETLERİNİ YAPMAK ZATEN GÖREVİMİZ"

"Sizlerin isteğine ve amacına uygun çalışmalar yapıyoruz. Göreve geldiğimiz süre içinde pandemi süreci hariç Türkiye'de edebiyat camiasında çokça konuşulan Orhan Kemal Edebiyat Festivali yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Çukurova Uluslararası Karikatür Festivali dünyada takdir edilen festival haline geldi. Mayısta ilkini gerçekleştirdiğimiz Jakaranda Kültür Sanat Festivali çok ses getirdi. Birçok noktada açtığımız stantlardaki yoğun ilgiyi görünce doğru bir iş yaptığımızı anladım. Olağan belediyecilik hizmetlerini zaten yapıyoruz, bu bizim görevimiz. Ben bir tek gün şu kadar asfalt döktük diye açıklama yapmadım. Çünkü bunları zaten yapmak zorundayız.

"BÜTÜN ÇABALARIMIZ ÇOCUKLARIMIZ, GENÇLERİMİZ VE KADINLARIMIZ İÇİN"

Atatürkçü duruşun simgesi olan kadın voleybol takımı bizim için çok önemli. Biz böyle bir takım kurmak istedik. Takımımız kuruluşunun ikinci yılında şampiyon olarak Sultanlar Ligi'ne çıktı. Bu sezon dünya devleriyle mücadele edeceğiz. İyi bir takım kurduk ve Avrupa hedefliyoruz. Artık Türkiye'de Çukurova konuşuluyor. Bir belediye başkanının kente yapacağı en güzel işler bunlardır. İnanıyorum ki bir gün Adanalı çocuklar bu takımda oynayacaktır. En büyük hedefimiz budur. Her yıl olduğu gibi 10 bin çocuğumuza yüzme öğrettik. Bunun dışında çocuklarımız futbol, tenis ve mücadele sporlarında kurslarımıza devam ettiler ve yaz tatillerini değerlendirdiler. Buradaki kurslara katılanlara da bugün sertifikalarını vereceğiz. Umarım yararlanmışsınızdır. Bütün bu çabalar çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız için."