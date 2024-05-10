Adana'da trafik haftası etkinlikleri düzenlendi

Adana'da trafik haftası çerçevesinde il genelinde trafik farkındalığını artırmaya yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince 04-10 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde il genelinde "Hayatla Yarışılmaz" sloganıyla bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Genel trafik kuralları ve işaretlerine uyulması konularında vatandaşlar bilgilendirilirken, çocuk trafik eğitim parkları ve okullarda da uygulamalı trafik eğitimi verildi. Okullarda gerçekleştirilen eğitimlerde, 'Seyir halinde cep telefonu kullanmayınız', 'emniyet kemeri hayata bağlar' ve 'hız limitlerine bağlı kalın' yazılı uyarı pankartları yer alırken çocuklara trafik bilincini aşılamaya yönelik çalışma yapıldı.

Jandarma ekipleri, bilgilendirme çerçevesinde vatandaşlara huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri için trafik jandarmasının her zaman görev başında olduğunu hatırlattı. - ADANA