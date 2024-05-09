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Adana'da maganda kurşunuyla hayatını kaybeden anne olayında saldırının yan dükkana yapıldığı ortaya çıktı

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Adana'da meydana gelen olayda, silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden bir kadının ölümünün lastikçiye değil yan dükkana yapıldığı belirlendi. Şüpheliler hala yakalanamadı.

Adana'da maganda kurşunuyla hayatını kaybeden anne olayında, saldırının lastikçiye değil yan dükkana yapılığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay 4 Mayıs günü merkez Seyhan ilçesi Tellidere Caddesinde meydana geldi. Olayda silahlı saldırı sonucunda yoldan geçen Hayriye Derin isimli bir kadın hayatını kaybetmişti. Olayın olduğu gün saldırının caddedeki lastikçiye yapıldığı bildirilmişti. Ancak saldırının lastikçiye değil hemen yanındaki dükkana yapıldığı belirtildi. Saldırının lastikçiyle bir alakası olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili savcılığın soruşturması devam ederken, şüpheliler hala yakalanamadı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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