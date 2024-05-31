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Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücret zammı olacak mı?

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Asgari ücreti belirleyen kurul, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması konusunu tartışacak. Asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu olurken, ara zam ihtimali de gündemde. Asgari ücretin ne kadar olacağına karar verme süreci devam ediyor.

Memur ve emekli maaşlarında Temmuz ayında yapılacak zam miktarı merak konusu oldu. Yeni zamla birlikte maaşlarda ne kadar artış olacağı bekleniyor. Enflasyon ve durmadan artan hayat pahalılığı karşısında aylıkları her geçen gün daha da eriyen emeklilerin gözü kulağı temmuz zammına çevrildi. Peki, Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücret zammı olacak mı?

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, enflasyon ilk 4 ayda yüzde 18.72 oldu. Mayıs enflasyonu ise gelecek hafta netleşecek. Merkez Bankası anketleri TÜFE'nin mayısta yüzde 3.04, haziranda yüzde 2.56 civarında gerçekleşeceğini gösteriyor. Tahminler tutarsa 6 aylık TÜFE yüzde 25.5 düzeyine çıkacak.

Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücret zammı olacak mı?

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NE OLACAK?

Bu durumda işçi emeklileri yüzde 25.5, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 9.1 enflasyon farkı, yüzde 10 toplu sözleşme zammı olmak üzere toplam yüzde 20'de kalacak. Enflasyonun bu şekilde gerçekleşmesi ve ilave zam yapılmaması halinde en düşük memur emeklisinin aylığı 12 bin 920 liradan 15 bin 504 liraya, en düşük işçi emeklisinin aylığı 10 bin 478 liradan 13 bin 146 liraya çıkacak. Kök aylığı 8 bin lira olup 10 bin lira emekli aylığı alanların kök aylığı 10 bin 37 lira, 10 bin lira olanların 12 bin 546 lira olacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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