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KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 31 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

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2024 yılında Kurban Bayramı'nın tarihi ve kaç gün kaldığı merak konusu oldu. 2024 yılında Zilhicce ayının 10. günü, 6 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Dolayısıyla Kurban Bayramı, 6 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve dört gün boyunca sürecek. Peki, Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

Kurban bayramına kaç gün kaldı? Ramazan Bayramının sona ermesi ile birlikte Merak ediliyor. Kurban Bayramı'na yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerini ziyaret etmeye başladı. Kurban Bayramı, Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Peki, Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024?

2024 yılı Kurban Bayramı 1. Gün tarihi 16 Haziran Pazardır. Buna göre Bugün 31 Mayıs 2024 Cumartesi. 16 Haziran 2024 Pazar gününe kadar 13 gün var. 20 Haziran 2024 Pazar günü yani 13 gün sonra Kurban Bayramının ilk günü olacak. Yani Kurban Bayramına 13 gün vardır.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmadığı konusu, resmi açıklamaların yapılmasıyla netlik kazanacak. Şu anki verilere göre, Kurban Bayramı 2024 yılı tatili, hafta sonu tatiliyle birlikte değerlendirildiğinde 5 gün olarak planlanmıştır. 15 Haziran 2024 Cumartesi günü Arefe, 16 Haziran Pazar günü ise Bayramın ilk günü olarak başlamaktadır. Bayram, 19 Haziran Çarşamba günü sona ermektedir.

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 31 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

Resmi bir tatil uzatma kararı alındığında ve açıklama yapıldığında, bu durum tatilin 9 güne çıkabileceği anlamına gelecektir. Ancak, bu bilgi henüz kesinleşmemiştir ve resmi makamların açıklaması beklenmektedir. Bu nedenle, tatilin 9 gün olup olmadığını öğrenmek için resmi duyuruları takip etmek gerekmektedir. Yapılacak olacak açıklamalar dahilinde haberimiz güncellenecektir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 yılı için Kurban Bayramı tarihleri şöyle:

1. Gün - 16 Haziran Pazar

2. Gün - 17 Haziran Pazartesi

3. Gün - 18 Haziran Salı

4. Gün - 19 Haziran Çarşamba

Emir Ceran
Emir Ceran
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