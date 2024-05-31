Fenerbahçe başkanlık seçimi hangi kanalda? Sorusu, merak ediliyor ve gündemde yer alıyordu. Fenerbahçe Kulübü, başkanlık seçimini Mayıs ayının son Cumartesi günü gerçekleştirecek. Taraftarlar, başkanlık seçiminin ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi hangi kanalda? Fenerbahçe başkanlık seçimi saat kaçta, nereden izlenir?

FENERBAHÇE SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecektir.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ HANGİ KANALDA?

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, Genel Kurul 8 - 9 Haziran 2024 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Fenerbahçe Başkanlık Seçimi, kulübün resmi medya kanalları ve televizyon yayınları aracılığıyla canlı olarak yayınlanacaktır. Seçimi canlı olarak izlemek için Fenerbahçe TV'yi (FB TV) ve kulübün resmi YouTube kanalı gibi dijital platformları takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde, saat 10.00'da yapılacak.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine Ali Koç ve Aziz Yıldırım aday oldu.