İstanbul'da okunacak olan Cuma ezanı saati, birçok Müslüman tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde İstanbul cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları ile araştırılıyor. Peki, İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 31 Mayıs Cuma İstanbul cuma namaz saati!

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

31 Mayıs'ta İstanbul'da Cuma namazı saat 13:07'de kılınacak. Ankara'da ise aynı gün Cuma namazı saat 12:51'de kılınacak. İzmir'de 31 Mayıs Cuma namazı saat 13:14'te kılınacak. Bursa'da ise 31 Mayıs'ta Cuma namazı saat 13:06'da kılınacak.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 31 Mayıs Cuma namazı saat 13:07'de kılınacak.

Ankara'da 31 Mayıs Cuma namazı saati 12:51 olarak belirlendi.

İzmir'de 31 Mayıs'ta Cuma namazı saat 13:14'te kılınacak.

Bursa'da 31 Mayıs Cuma namazı saat 13:06'da eda edilecek.

CUMA NAMAZI KAÇ DK?

Cuma namazı için herhangi bir süre standardı bulunmamakla birlikte ortalama 45 dakika ile 1 saat arası süreceği düşünülmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.