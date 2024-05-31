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Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü

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TÜİK, ilk çeyrek büyüme verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi, güçlü iç tüketimin etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü. En büyük artışın inşaat sektöründe yaşandığı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı ilk çeyreğine ilişkin büyüme verisini açıkladı. Buna göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2024 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,7 arttı.

EN ÇOK ARTIŞ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 11,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5, sanayi yüzde 4,9, tarım yüzde 4,6, hizmetler yüzde 4,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,3, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,5 ve finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,8 arttı.

GSYH 2024 YILINDA BİRİNCİ ÇEYREK DEĞERİ 285 MİLYAR 572 MİLYON

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 90,0 artarak 8 trilyon 822 milyar 248 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 285 milyar 572 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI HARCAMALARI HIZLI BÜYÜDÜ

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 7,3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 10,3 arttı.

MAL VE HİZMET İTHALATI YÜZDE 3,1 AZALDI

Mal ve hizmet ihracatı, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,0 artarken ithalatı yüzde 3,1 azaldı.

İşgücü ödemeleri 2024 yılının birinci çeyreğinde yüzde 108,4 arttı

İşgücü ödemeleri, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 108,4 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 107,8 arttı.

İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 42,0 oldu

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 37,8 iken, bu oran 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 42,0 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 40,0 iken, 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 44,2 oldu.

Haberler.com / Ayça Elal - Ekonomi

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Yorumlar (8)

Aks Medya:

neye göre kime göre ve nedense piyasanın bu büyümelerden hiç haberi olmuyor

37
2
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Sezgin Sezgin:

Hikaye bunlar ya..geçin bunları yaa.... halk nezninde bir gram önemi yok hikayelerin

yanıt10
yanıt3
Cafer Kılıçaslan:

enflasyonda %70 büyüdü

35
2
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Ahmet Yazıcı:

Bizde bir okadar küçüldük. Daha doğrusu maaşlarımız küçüldü. Brüt maaş la net maaş arasındaki rakam bizi bayağı küçülttü.

29
2
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Demiryürek:

-5.7 dir o

21
2
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SMMM:

İNŞAAT SEKTÖRÜYLE BÜYÜME SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİLDİR.

9
1
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erkan yüksel:

BUYUME VATANDASA YANSIMIYOR..FABRICA YAPILMIYOR..ENFLASYON DUSMUYOR..BUYUME YAP İŞLET DEVRETLE YAPILAN KOPRULERE HATNELERE GIDIYOR ..MUTAHITLER BUYUYOR...MALIYETENIN 5 KATI ODEDIK ..DAHA BELKIDE 20 YIL VAR DAHA ...HALIMIZ DUMAN

2
0
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Cansın Çakır:

Adalet ve Kalkınma partisi başımızda olduğu sürece merak etmeyin daha yükseklere çıkacağız

0
0
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