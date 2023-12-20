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Adana'da işitme engelli kadın ve 9 yaşındaki oğlu evden çıkarılma korkusu yaşıyor

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Adana'da işitme engelli bir kadın ve 9 yaşındaki oğlu, kirayı ödeyemedikleri için evden çıkarılma korkusu yaşıyor. Ev sahibi tarafından tehdit edilen aile, ev bulamadığı için sokakta kalma riskiyle karşı karşıya.

Adana'da işitme engelli kadın ve 9 yaşındaki oğlu, kirayı ödeyemedikleri için evden çıkarılma korkusu yaşıyor.

Eşinden boşanan yüzde 70 işitme engelli Leyla Sönmez (38), 9 yaşındaki oğlu Ali Necmettin Akgün ile birlikte 1,5 sene önce ailesinin de desteğiyle merkez Yüreğir ilçesine bağlı Afetevleri Mahallesi'nde bulunan B.T.'ye ait evi, yıllık 10 bin lira karşılığında kiraladı.

Kirayı ödeyemedi, çıkartılacak

Ancak bu sürede Leyla Sönmez'in anne ve babası hayatını kaybedince genç kadına ve oğluna kimse destek olmadı. Geçen Haziran ayında ise Leyla Sönmez'in kira kontratı bitti ve B.T., kendisinin eve geçeceğini söyleyerek kadın ile oğlunun evden çıkmasını istedi.

İcra yolladı

Engelli maaşıyla geçinen aile, ev bulamayınca evden çıkamadı. Ev sahibi, genç kadına icra yolladı. İddiaya göre şahıs, kadın ve oğlunu evden çıkmaları için tehdit etti.

"Annem bir tek engelli maaşı alıyor"

Annesinin işitme engelli olduğu için çalışamadığını, engelli maaşıyla geçindiklerini anlatan Ali Necmettin Akgün, "Ev sahibi kirayı ödeyemediğimiz için evden çıkarıyor. İcra yolladı bize. 2 gün sonra bizi evden çıkaracak, sokakta kalacağız. Gidecek yerimiz de yok, paramız da yok. Bu durumda evin aylığını da ödeyemiyoruz. Bir tek annem engelli maaşı alıyor" dedi.

"Yaşım küçük diye bir şey yapamıyorum"

Dervişler İlkokulu'nda 4. sınıfa gittiğini ancak okulu bırakmak istediğini söyleyen Ali Necmettin, daha sonra şunları söyledi:

"Çalışmak istiyorum ama çalışamıyorum. Hem okuyorum hem de çocuğum. Yaşım da küçük diye bir şey yapamıyorum. Annemin akrabaları da yardım etmiyor. Ev sahibi gelip bizi korkutuyor. Keşke ben de büyük olsaydım, anneme yardımcı olurdum. Büyüyünce de avukat olup annemi korumak, ona bakmak istiyorum. Annem işitme engelli, kendisini ifade edemiyor."

"Eve ben geçeceğim"

Ev sahibi B.T. ise kiracının borçlu olduğunu, kendisi geçeceği için evden çıkmalarını istediğini, tehdit iddialarının ise asılsız olduğunu söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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