Üye Girişi
Haberler

Adana'da İnternetten Televizyon Siparişi Veren Adama Bez Gönderildi

Güncelleme:
Abone Ol

Adana'da internetten televizyon siparişi veren bir adam, dolandırıcılara para kaptırmaktan son anda kurtuldu. Ürün eline ulaşmadan önce parayı yollamadığını belirten adam, dolandırılmaktan kurtulduğunu söyledi.

Adana'da internetten televizyon siparişi veren adama 6 tane bez gönderildi. Dolandırıcılara para kaptırmaktan son anda kurtulan adam, "Ürün elime ulaşmadan para yollamadım, onları oyaladım. Eğer parayı yollasaydım dolandırılacaktım" dedi.

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde demircilik yapan Alaaddin Kılıç (58), evindeki televizyon bozulunca internetten televizyon almak istedi. Kılıç, Facebook'ta gezinirken tesadüfen Mesut Ü. isimli şahsın hiç kullanılmamış 140 ekran televizyonu 6 bin 900 TL'ye sattığını gördü. Bunun üzerine linke tıklayan Alaaddin Kılıç, Mesut Ü. ile Whatsapp üzerinden görüşmeye başladı.

Güven kazandı

Sözde televizyonun 2 yıl garantili olduğunu belirten Mesut Ü., Alaaddin Kılıç'ın güvenini de kazanarak ürünü kargoya verdikten sonra parayı göndermesini istedi. 1 gün sonra ürünü kargoya veren Mesut Ü., kargo takip numarasını Kılıç'a attı ve parasını istedi. Daha önce dolandırılan Alaaddin Kılıç, takip numarasıyla sorgulama yaptı ve kargonun 2 kilogram ağırlığında olduğunu fark etti.

Gelen kargoyla şok oldu

Alaaddin Kılıç 140 ekran televizyonun 2 kilogramdan daha ağır olacağını düşünüp dolandırıldığını anlayınca kendisinden sürekli para isteyen Mesut Ü.'ye 'İş yerinden para bekliyorum gelir gelmez atacağım' diyerek oyaladı. 1 gün sonra kargo Alaaddin Kılıç'ın eline ulaştı ve kutuyu açtığında bir şok daha yaşadı. Kılıç, kutunun içerisinde 6 tane bezi gördü ve hemen Whatsapp'tan Mesut Ü.'ye yazdı. Mesut Ü. ise Kılıç'ın telefon numarasını engelledi.

"Parayı göndermedim diye sürekli aradı"

Parayı göndermediği için dolandırılmaktan son anda kurtulan Alaaddin Kılıç, "Televizyon bozulunca internetten televizyon siparişi vermek istedim. Bu şahsın Facebook üzerinden satış yaptığını görüp linke tıkladım. Whatsapp'tan şahıs ile görüştüm ve güvenimi kazandı. Daha önce dolandırıldığım için ürünü kargoya verdikten sonra parayı atacağımı söyledim. Takip numarasından kargoyu sorguladım 2 kilogram ağırlığında olduğunu fark ettim. 140 ekran televizyon 2 kilogram gelemez diye düşündüm ve parayı yollamadım. Bu sırada ise Mesut Ü. sürekli benden para istedi. Ben de iş yerinden para alamadım diyerek oyaladım" ifadelerini kullandı.

"Dolandırılmaktan son anda kurtuldum"

Dolandırılmaktan son anda kurtulduğunu söyleyen Kılıç, "Eğer takip numarasından kargoyu sorgulamasaydım parayı gönderecektim ve dolandırılacaktım. İnsanlar buna çok dikkat etsin. Asla güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapmasın. Hele ki böyle Whatsapp üzerinden alışveriş asla yapılmasın. Bana televizyon beklerken 6 bez geldi. Bu benim ne işime yarayacak. Eğer parayı gönderseydim çok üzülürdüm" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Orhangazi Facebook Sarıçam Adana Dolandırıcılık Güvenlik Adana 3.Sayfa Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bekleyen EFT ne demek? EFT kaç dakika sürer? Bekleyen EFT iptali nasıl yapılır? FAST ve EFT sorun mu var? FAST İŞLEMİ GERÇEKLEŞMEDİ! Fast sistemi kapalı mı? Resmi Gazete atama kararları! 15 Ocak Resmi Gazete kararları neler? Sultanbeyli yangın son durum ne? SON DAKİKA! Sultanbeyli yangın nerede, hangi mahallede? 15 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 15 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 15 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 15 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 15 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 15 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 15 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 15 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Real Madrid - Barcelona maç özeti! (VİDEO) Real Madrid - Barcelona maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United - Tottenham maç özeti! (VİDEO) Manchester United - Tottenham maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 14-15 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title