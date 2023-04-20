Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, “İyi günde, kötü günde hemşehrilerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimin, milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sağlık, mutluluk, esenlik, huzur ve barış diliyorum” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "İyi günde, kötü günde hemşehrilerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimin, milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlık, mutluluk, esenlik, huzur ve barış diliyorum" dedi.

Başkan Karalar, yurttaşların Ramazan Bayramı'nı bugün paylaştığı bir mesajla kutladı. Karalar'ın bayram mesajı şöyle:

"Sevginin, kardeşliğin, barışın, hoşgörünün, dayanışmanın kalpleri doldurduğu Ramazan ayının sonunda ulaştığımız Ramazan Bayramı'na; depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızdan ötürü buruk ve kederli giriyoruz. Depremlerde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti, çok sayıda insanımız yakınlarını, sevdiklerini enkaz altında kaybetmenin acısını yaşıyor ve yine çok sayıda vatandaşımız yaralandı. Yanı sıra insanlarımız evlerinden, işlerinden oldu. Depremin açtığı yaraları hep birlikte sarmaya çalışıyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak depremde hem Adana'da yoğun çalışma gerçekleştirdik hem de depremde yara alan diğer kentlerimize destek gönderdik. Dayanışma ruhuyla çalışmaya devam ediyoruz. Milletimiz necip bir millettir ve zor durumlarda kenetlenerek, birlik beraberlik göstermesini her zaman bilmiştir. Bundan sonra da böyle olacaktır.

Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı bizlere; küskünlüklerin, dargınlıkların sona ermesi, toplumsal birlikteliğin pekişmesi, umudun, güzel günlere inancın dört bir yana dağılması ve zor durumdaki insanlarla dayanışma sergilenmesi adına en güzel fırsat. Depremin ardından hala dayanışmaya ihtiyaç olan vatandaşlarımız bulunduğunu unutmamalı, olası felaketlere karşı önlem alma kararlılığımızın zamana yenik düşmesine engel olmalıyız. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak iyi günde, kötü günde hemşehrilerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimin, milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlık, mutluluk, esenlik, huzur ve barış diliyorum."