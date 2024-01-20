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9. Uluslararası Edirne Maratonu 1 Eylül'e ertelendi

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Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 21 Nisan'da yapılması planlanan 9. Uluslararası Edirne Maratonu'nun 1 Eylül'e ertelendiğini duyurdu. Akdağ, maratonun tarih değişikliğinde sporcu dostu ve sporcu ekonomisini önemseyen bir yaklaşımın etkili olduğunu belirtti.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 21 Nisan'da yapılması planlanan 9. Uluslararası Edirne Maratonu'nun 1 Eylül'e ertelendiğini duyurdu. Akdağ, "Bu güncellemenin altında yatan temel birkaç sebep var. Birincisi ülkemiz bir seçim sürecinden geçiyor, ikincisi ALES sınavı, üçüncüsü Edirne Maratonu olarak hassas olduğumuz konular var. Bu maratonun tarih değişikliğindeki en temel unsurumuz biz sporcu dostu, sporcu ekonomisini önemseyen bir maratonuz" dedi.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında 9. Uluslararası Edirne Maratonu'nun tarihinin ertelendiğini açıkladı. Akdağ, şunları söyledi:

"SPORCU EKONOMİSİNİ ÖNEMSEYEN BİR MARATONUZ"

Akdağ, şunları kaydetti:

"Biz Atletizm Federasyonu'nun takvimini 2023 yılının eylül, ekim aylarında müracaatımızı yapıyoruz. Tabi o dönemde YÖK'ün sınav takvimi belli değil, şehirdeki etkinlik takvimi belli değil, doğal olarak bu tür değişiklik yapma ihtiyacı doğuyor. 21 Nisan'da ALES sınavı açıklandı. Biz de daha geç kalmadan maratonun bu yıl ki takvimini 1 Eylül 2024 olarak güncelledik. Bu güncellemenin altında yatan temel birkaç sebep var. Birincisi ülkemiz bir seçim sürecinden geçiyor, ikincisi ALES sınavı, üçüncüsü Edirne Maratonu olarak hassas olduğumuz konular var. Bu maratonun tarih değişikliğindeki en temel unsurumuz biz sporcu dostu, sporcu ekonomisini önemseyen bir maratonuz. 21 Nisan tarihinde üniversiteler açık sporcuların kredi yurtlarda konaklamaları maalesef yok ama eylül ayında üniversiteler kapalı ve bütün sporcuları Kredi Yurtlar'da 30 TL gibi bir rakamla konaklama imkanına sahip olacaklar."

Kaynak: ANKA / Yerel

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