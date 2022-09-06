600 gram doğan Hasan, hastane personelini hiç unutmuyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde prematüre olarak doğan ve hayata tutunan 4 yaşındaki Hasan Haştaş ile annesi Çiçek Haştaş, tam bir vefa örneği sergiliyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde prematüre olarak doğan ve hayata tutunan 4 yaşındaki Hasan Haştaş ile annesi Çiçek Haştaş, tam bir vefa örneği sergiliyor. 26 haftalık ve 600 gram olarak doğan, Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesi ekibinin özverili çabalarıyla hayata tutunan Hasan ile annesi, düzenli olarak hastaneye gelip doktorlar ve hemşirelerle buluşuyor. Her geldiğinde biraz daha büyümüş olan Hasan, ekiple keyifli dakikalar geçirip bir sonraki buluşma için sözleşiyor.

600 Gramdan 5,5 kiloya çıktı

Adana'da bir doğalgaz firmasında çalışan Mehmet Haştaş ile evli olan ev hanımı Çiçek Haştaş, ikinci çocuğuna 26 haftalık hamileyken 18 Kasım 2018'de sıkıntı yaşayınca Adana Şehir Hastanesi'ne geldi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi'nde, bebeğin sezeryanle alınması gerektiğine karar verildi. Sadece 600 gram olan bebek sezaryenle dünyaya geldi ve Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesinde tedaviye alındı. Hasan adı verilen ve yoğun bakımda 5,5 ay kalan bebek, bu sırada gözlerinden ameliyat oldu. Sağlığına kavuşan Hasan bebek, sonunda 5,5 kiloya ulaşmış bir bebek olarak taburcu edilip ailesiyle buluştu.

90 gün solunum desteği aldı

Takipleri süren, yaşı 2'ye ulaştığında kasık fıtığı ameliyatı da olan Hasan ile ailesi, Adana Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesi personelinin emeklerini hiç unutmadı. Hasan, annesi Çiçek ve ağabeyi 8 yaşındaki Hüseyin, düzenli olarak Uzm. Dr. M. Kurtan Mert ve hemşireleri ziyaret ediyor. Baba Hasan Haştaş da zaman zaman ziyaretlere katılıyor. Hasan'ın ziyaretlerinden mutlu olduklarını söyleyen Uzm. Dr. M. Kurtan Mert, "Hasan'ı yoğun bakımda kaldığı sürece solunum cihazında izledik. Akciğerlerinin kapasitesini artıracak tedaviler uyguladık. 90'ıncı gün solunum desteğine ihtiyacı kalmamıştı. Tam beslenir hale gelince taburcu ettik. Şimdi onun 4 yaşına geldiğini ve sağlıklı olduğunu görmek hepimizi mutlu ediyor" dedi.

"Yaşamaz" diyenlere aldırmadı

Anne Çiçek Haştaş ise Hasan'ın tedavi sürecinde ümidini hiç kaybetmediğini sürekli dua ettiğini anlattı. Çiçek Haştaş, "Çevreden 'Boşuna ümitlenme, kendini üzüyorsun, yaşamaz' diyorlardı. Ama ben hiç aldırış etmedim. Her gün süt sağıp hastaneye geldim. Çocuğuma dokunamasam da hastane koridorlarında bebeğim için dua ettim. Doktorlar ve hemşireler büyük çaba gösterdiler. Hepsinden Allah razı olsun. Şimdi oğlum sağlıklı bir çocuk olarak ailemizin ikinci neşesi oldu" dedi. - ADANA