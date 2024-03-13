40 yıldır yaptığı mesleğini, deprem sonrası yapamaz hale geldi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'nde 40 yıldır ayakkabı boyayarak ve tamir ederek geçimini sağlayan Ahmet Babutccu, deprem sonrası işlerinin azaldığını söyledi.

Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Ahmet Babutccu, "Ben 6 yaşımdan bu yana bu meslekteyim. 40 yıldır da Divanlı Mahallesi'nde kendi şahsıma ait olan bu dükkanda çalışmaktayım. Geçimimi bu yoldan temin etmekteyim. Bu mahallede meslek adına deprem sonrası çok iş durumu yok. Artık iş yapamaz olduk. Şu anda deprem dolayısıyla çok ev kalmadı bu mahallede. İşimiz daha da kötüye gitti. Mesleğimiz olduğu için biz burada 40 yıl çalıştık. Başka yerde imkan olmadığı için burada çalışıyorum ve geçimimi burada sağlamaya çalışıyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ