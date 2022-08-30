30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları büyük bir coşkuyla yapıldı.

Saat 10.00'da kutlamalar ilçe Hükümet konağı önünde çelenk sunumu ile başladı.

İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış'ın çelenk sunması sonrasında Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehit ve gaziler için 1 dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal marşı okundu.

Programda günün anlam ve önemine uygun Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Gündüz'ün konuşması sonrası Kaymakam, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Savcısı ve Yüksek Okul Müdürü ilçe protokolünün bayramlarını tebrik etti.

Bayram programı çerçevesinde İlçe protokol mensupları Şehitliği ziyareti gerçekleştirdi.

İlçe Kaymakamlığı, Şehit ve Gazi aileleri için öğle yemeği tertip etti. - ERZURUM