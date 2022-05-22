21'inci Uluslararası Kemer Sualtı Günleri başladı - Haberler

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Kemer Sualtı Günleri başladı.

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) önderliğinde Akdeniz Üniversitesi, Kemer Belediyesi ve Akdeniz Arkeoloji Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinliğin ilk gününde, Tekirova Mahallesi açıklarında bulunan Üç Adalar'da fotoğraf ve video yarışmaları için dalışlar gerçekleştirildi.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Bilim Kurulu Başkanı Francisco Lacase ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) temsilcisi Dr. Ulrike Guerin de sporcularla dalış yaptı.

Kemer'in su altı zenginliği tanıtılıyor

KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, yaklaşık 40 yarışmacı ve dalgıcın katılımıyla başlayan dalışlara Almanya, Japonya ve İngiltere'den de katılımlar olduğunu söyledi.

Organizasyonun, Kemer'in su altı zenginliğini dünyaya tanıtmak için çok önemli bir fırsat olduğuna dikkati çeken Yorulmaz, etkinliği gelecek yıllarda da devam ettireceklerini kaydetti.

Organizatörlerden Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz ise etkinliğin son gününde 38 metrelik dünyanın en büyük su altı araştırma gemileri arasında yer alan geminin tanıtımının yapılacağını bildirdi.

En genç yarışmacı 15 yaşında

Yarışan en genç su altı fotoğrafçısı olan 15 yaşındaki Ömer Ege Taymaz, 10 yaşından beri dalış yaptığını söyledi.

Türkiye'de 14 yaşından önce dalış yapmak yasak olduğu için eğitimlerini Mısır'da tamamladığını belirten Taymaz, "Türkiye'deki ilk dalışımı geçen sene yaptım. Su altını annem ve babam sayesinde sevmeye başladım. Çünkü onlar da dalgıç ve su altını görüntülüyorlar. 3 aylıktan beri dalış teknelerindeyim. Her yaz dalış tatillerine gidiyoruz." diye konuştu.

Uluslararası Kemer Sualtı Günleri, 24 Mayıs'ta sona erecek.