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GSO Başkanı Ünverdi, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Ünverdi mesajında, 'Destansı bir mücadele ile Çanakkale'yi geçilmez kılan bir neslin evlatları olarak atalarımızdan aldığımız güçle her türlü zorluğun üstesinden gelerek yolumuza devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünverdi mesajında, "Destansı bir mücadele ile Çanakkale'yi geçilmez kılan bir neslin evlatları olarak atalarımızdan aldığımız güçle her türlü zorluğun üstesinden gelerek yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çanakkale Zaferi'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, "Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum" komutuyla şehadete yürüyenlerin zaferi olduğunu belirten Adnan Ünverdi, mesajında şunları kaydetti:

"Aziz atalarımız tarihin her döneminde şartlar ne olursa olsun 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' diyerek bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Tarihte görülen en zorlu savaşlarından birisi Çanakkale'de yaşanmış, işgal kuvvetlerinin o dönemin teknolojik silahları, ordu ve donanmalarına karşı, zorluk ve yokluk içerisindeki milletimiz birlik, inanç, cesaret ve olağanüstü bir mücadele ile bu zaferi destanlaştırmıştır. Vatan, millet ve bayrak aşkıyla büyük fedakarlıklarla kazanılan zafer Çanakkale'yi geçilmez kılmıştır. Böylesi bir neslin evlatları olarak bizler de bize bu cennet vatanı armağan eden geçmişlerimize layık olmak için milli ve manevi değerlerimize sahip çıkacak, gençlerimizi bu şuurla yetiştirecek, vatanımız için her cephede mücadelemizi sürdüreceğiz. Atalarımızdan aldığımız güçle, birlik ve berberlik içerisinde her tür sorunun üstesinden gelecek ve daha aydınlık yarınlara hep birlikte ulaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferinin 109. yıl dönümünde aziz vatanımızı bizlere armağan eden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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