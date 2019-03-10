Yerel Seçime Doğru

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Tire'de spor alanında başarı sağlanması ve eksikliklerin giderilmesi için hazır olduklarını bildirdi.

Özalan, Tire Öğretmenevinde beden eğitimi öğretmenleri, spor kulübü başkanları, Tirespor'da oynamış futbolcular ile bir araya gelerek, spor alanında hükümetin yaptığı çalışmaları anlattı.

Tire'nin güzel bir stadyuma sahip olduğunu aktaran Özalan, "Tabi içini dolduramadıktan ve başarıyı getiremedikten sonra bir anlamı kalmıyor. Eksiklik başarı ve stadın dolmamasıdır. Biz elimizi taşın altına koyup başarıyı nasıl getiririz bunun çalışmasını yapacağız. Selman İçelli Tire'de Belediye Başkanı olduktan sonra her şey kolay. Tire halkına çok fazla söz verebilirim, hayatta yapmış olduğum en iyi şey benim biliyorsunuz markajdır. Ben bu markajı başkanıma yaparım. Burada spora ve sporcuya nasıl destek oluruz her şeyi yapar ve yaptırırım bundan şüpheniz olmasın." dedi.

Cumhur İttifakı Tire Belediye Başkan Adayı Selman İçelli de bölge insanının Tire stadında spor yapamadığının altını çizerek, mevcut belediyenin gençlerin spor eğitimi alabileceği bir tesis oluşturmadığını ifade etti.

Kaynak: AA