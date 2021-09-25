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Yeniköy açıklarında iki yük gemisi çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yeniköy açıklarında iki yük gemisi çarpıştı

Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı.

Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı.

Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirilirken Kıyı Emniyetinden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada gemilerin kılavuz kaptanlar eşliğinde Büyükdere Demir Sahası'na

emniyetle demirletildiği belirtildi.

Kıyı Emniyetinden kaza ile ilgili yapılan açıklamada

"Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki TAHSİN İMAMOĞLU ile

Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki RUSICH 10 adlı 2 kuru yük gemisinin

Yeniköy önlerinde çatışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botlarımız, KURTARMA-11 ve 14 römorkörlerimiz bölgeye yönlendirildi." iafdesi kullanıldı.

Çalışmalartın ardından gemiler Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, KURTARMA-11, KURTARMA-14 römorkörleriin refakatinde Büyükdere Demir Sahası'na demirledi.

Gün içinde İstanbul Boğazı'nda 2. gemi kazası da oldu.

Tekirdağ'dan Rusya'ya giden kuru yük gemisinin Boğaz'dan çıkışı sırasında balıkçı teknesiyle çarpışması sonucu su almaya başladı. Olay yerine kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Kıyı Emniyeti bu kazayla ilgili 'KURTARMA-11 römorkörümüz gemiye yönlendirildi." açıklamasını yaptı.

Kazalarda ölü ve yaralı olmazken gemilerde maddi hasar meydana geldi.

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Haber: Yeniköy açıklarında iki yük gemisi çarpıştı - Haberler
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