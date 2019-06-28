Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul seçimi değerlendirmesi

Yeniden Refah Partisi'nden, 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin, "Milletimizin devleti ve belediyeleri yönetenlerden beklentisi açıktır; yetkiyi milletin verdiğinin ve bu yetkinin süreli olduğunun unutulmaması." değerlendirmesi yapıldı.

Yeniden Refah Partisinden yapılan yazılı açıklamada, önceki dönemden oldukça farklı, yeni bir siyasi tablonun oluştuğu ifade edildi.

"Bu sonuçlar, Türkiye'de seçmen psikolojisinin mevcut iktidarla ilgili olarak ciddi bir kırılma yaşadığını, vatandaşın artık iktidarın kendisine anlattıklarına temkinli yaklaşmaya başladığını ve hatta iktidarın her söylediğini sorgusuz sualsiz kabullenmediğini açıkça ortaya koymakta ve artık siyasette yeni bir dönemin başladığına işaret etmektedir." ifadelerine yer verilen açıklamada, yerel yönetimlerdeki yanlışlar ile merkezi yönetimin izlediği politikaların milletimizin seçimde oy verme kararını etkilediği aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Milletimizin devleti ve belediyeleri yönetenlerden beklentisi açıktır; yetkiyi milletin verdiğinin ve bu yetkinin süreli olduğunun unutulmaması, verilen yetkinin millet için kullanılması, açık ve şeffaf bir yönetim ortaya konulması, gönlünü millete açan tevazu sahibi bir yönetim anlayışının benimsenmesi, milletin emaneti olana millet adına sahip çıkılması, kişisel çıkarları değil ülkemizin geleceğini ve milletimizin refahını önceleyen icraatların yapılması, adaletten asla taviz verilmemesi, toplumsal huzurun korunması."

Kaynak: AA