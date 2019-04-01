Yeniden Büyüme Trendinin Yakalanması Ortak Gayemiz Olmalıdır"

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye'nin yeniden büyüme trendini yakalamasının ortak gaye olması gerektiğini belirtti.

Saygılı yaptığı açıklamada yerel seçim sonuçlarının hayırlar getirmesini diledi.

Seçimlerin ardından hedefin ekonomik istikrar ve kalkınmaya yönelik olması gerektiğini kaydeden Saygılı, "4,5 yıllık seçimsiz bir yönetim sürecinde kamusal dönüşümlerin tamamlanması, ekonomik reformların netleşmesi, üretim, yatırım, ihracat hattında yeniden biçimlenen ekonomik modellerin uygulamaya konması, istihdamın desteklenerek sosyal refah ortamının iyileştirilmesi ve ülkemizin yeniden büyüme trendini yakalaması ortak gayemiz olmalıdır." ifadelerini kullandı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlarının kampanya sürecinde vaat ettiklerini yapmalarını diledi.

En önemli önceliklerinin meslek edinme ve istihdam yaratma olduğunu ifade eden Özgener, bu nedenle istihdam seferberliğini önemsediklerini vurguladı.

Özgener kentlerin artık ülke ekonomilerinden daha fazla konuşulduğunu, kentlerin marka değerinin gün geçtikçe önem kazandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Demokrasi standardını yükseltmeyi hedefleyen, yerli ve yabancı sermayeye güvence veren bir perspektifin ortaya konması en önemli beklentilerimiz arasında. Bu sayede, sermayenin de kendini güvende hissedeceği ve bundan dolayı ülkemizin güvenli bir yatırım limanı olmak üzere çalışmalar yapması gerektiği düşüncesindeyiz."

Kaynak: AA