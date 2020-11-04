Yeni koronavirüs önlemleri: Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı? Ankara koronavirüs tedbirleri nelerdir? Koronavirüs ikinci dalgası başladı mı?

Koronavirüs vakalarının ülkemizde artması sebebiyle Ankara'da da koronavirüs tedbirleri artıyor. Peki, yeni koronavirüs önlemleri neler? Ankara Covid-19 önlemleri neler?

Türkiye genelinde artan koronavirüs vakalarının kalabalık şehirlerde kontrolden çıkmaması için yeni önlemler alınıyor. Peki, yeni koronavirüs önlemleri neler?

Koronavirüsle mücadele kapsamında Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, bulaş hızının yüksek olabileceği bazı iş yerlerinin çalışma saatleri ile ilgili yeni kararlar alındı.

Ankara'da kafe ve restoranlara saat sınırlaması getirildi. Valilikten yapılan açıklamada; "Korona virüsle mücadele kapsamında Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, bulaş hızının yüksek olabileceği bazı işyerlerinin çalışma saatleri ile ilgili yeni kararlar almıştır" denildi.

Valilikten yapılan açıklamada; "Korona virüsle mücadele kapsamında Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, bulaş hızının yüksek olabileceği bazı işyerlerinin çalışma saatleri ile ilgili yeni kararlar almıştır" denildi.

ANKARA VALİLİĞİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ AÇIKLAMASI

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 04.11.2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

Covid­19 salgını tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam etmekte ve vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme görülmekte olup kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerini önlemeye yönelik birçok Avrupa ülkesinde tedbir kararları alınmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

Bu çerçevede, 03.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda ve İçişleri Bakanlığının 03.11.2020 tarih ve 18089 sayılı yazısı çerçevesinde?

1 ­Evlere paket servis ve gel­al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),

2­ Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,

3 ­ Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri,

4­ Nikah/Düğün salonları,

5­ Halı sahalar ve spor salonları,

6­ İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,

7 ­ Tiyatro, sinema ve konser salonları,

8­ Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. işyerlerinin en geç saat 22:00'de kapanmalarının sağlanmasına?

Kaymakamlarımız ve ilgili Kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verildi.