Yemenli Bakandan BM'nin anlaşma taslağına eleştiri
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Yemenli Bakandan BM'nin anlaşma taslağına eleştiri

10.11.2020 03:03 | Son Güncelleme: 10.11.2020 03:06
Yemenli Bakandan BM'nin anlaşma taslağına eleştiri

Yemen Yerel Yönetimler Bakanı Abdurrakib Feth, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'i, taraflara sunduğu nihai anlaşma taslağıyla uluslararası meşruiyet kararlarını aşmakla suçladı.

Yemen Yerel Yönetimler Bakanı Abdurrakib Feth, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'i, taraflara sunduğu nihai anlaşma taslağıyla uluslararası meşruiyet kararlarını aşmakla suçladı.

Feth, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Griffiths'in taraflara ulaştırdığı anlaşma taslağında Yemen'deki insani durumun temel sebebini savaş olarak nitelediğini belirtti.

"Temel sorun, seçilmiş meşru bir başkana karşı silahlı askeri bir darbe yapmak, savaşı ve etkilerini gidermek adına uluslararası Arap ve ulusal ortak bakışı reddetmek" ifadesini kullanan Feth, taslakta Griffiths'in ülkedeki insani durumun temelinde Husileri'n olmadığını söyleme çabası içinde olduğunu kaydetti.

Feth, söz konusu taslağın ilanıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Yemen krizine ilişkin aldığı kararalara aykırı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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