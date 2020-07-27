Yediği balon balığından ölen aşçının cenazesi toprağa verildi
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Yediği balon balığından ölen aşçının cenazesi toprağa verildi

Antalya'da yediği balon balığının ardından fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 67 yaşındaki Mehmet Berk'in cenazesi toprağa verildi.

Yediği balon balığından ölen aşçının cenazesi toprağa verildi
27.07.2020 17:55 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:57

Antalya'da yediği balon balığının ardından fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 67 yaşındaki Mehmet Berk'in cenazesi toprağa verildi. Berk'in cenaze namazını yeğeni kıldırdı.

Kumluca ilçesindeki Adrasan Tatil Merkezinde arkadaşının tavsiyesi ile balon balığı tüketen emekli aşçı 67 yaşındaki Mehmet Berk, fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

3 çocuk babası Berk için Uncalı Kent Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle cenaze alanında sosyal mesafe kuralı uygulandı. Mehmet Berk'in cenaze namazını imam olan yeğeni Ali Osman Berk, ikindi namazının ardından kıldırdı. Mehmet Berk'in cenazesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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