Yaz Bitti, Yasak Geldi

Sivas'ta havaların soğuması ve ölüm olaylarının yaşanmasının ardından valilik tarafından baraj, gölet gibi akarsulara girme yasağı getirildi.



Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"İlimiz sınırları içerisinde bulunan baraj, gölet, regülatör, kanal, dere ve akarsular ile HES kanalları, kum ocağı sahalarında biriken göletlere vatandaşların serinlemek, balık tutmak gibi amaçlarla girdikleri ve boğuldukları, boğulma vakalarının son yıllarda artarak devam ettiği istatistiki verilerden anlaşılmaktadır. Baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, sulama kanalı, drenaj ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesislerde ve akarsularda suya girmek valilik makamının ilgi kararı ile yasaklanmıştır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11'inci maddesi c fıkrası gereğince vatandaşımızın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve vatandaşlarımızın korunması bakımından ilimiz sınırları içerisinde bazı tedbirlerin alınması uygun görülmüştür" denildi.



Açıklamanın devamında alınan tedbirlerden bahsedilerek şunlar kaydedildi:



"Arapoğlu Kum Ocağı- Kalın İstasyonu arasında yüzme ve balık tutmak için suya girilmesinin yasaklanmasına, bu emrinin sorumluluk alanı içerisinde kolluk kuvvetleri tarafından yerine getirilmesine, tam boy ve yarım boy balıkçı çizmeleri ile Kızılırmak, baraj, gölet gibi sulara girilmesi, çizmelerin yanından su dolarak boğulma vakalarına neden olduğundan, balıkçı çizmeleri ile suya girilerek balık avlanmasının yasaklanmasına, bu emrin sorumluluk alanı içerisinde kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, yüzmek ve serinlemek amaçlı yasaklanan yerlerle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesine, boğulma vakalarının sıklıkla meydana geldiği yerlerin İl Özel İdaresi, DSİ 19.Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulacak komisyon tarafından araştırılarak su yatağında emniyetsiz olduğu tespit edilen noktalara uyarı levha ve işaretlerinin konulmasına, kurumların emniyet tedbirleri açısından varsa eksikliklerinin tamamlanmasına, kum ocağı işletmecileri tarafından kum alınan alanlara uyarı levhaları konulmasına, nehir yatağı krokisi üzerinde elde edilecek verilerin basın aracılığı ile halka duyurulmasına, bu görevlerin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesine, AFAD ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince, AFAD tarafından her öğretim döneminde öğrencilerimizin bilgilendirilmesine, kolluk kuvvetlerinin boğulma vakalarının yaşandığı sahalara zaman zaman devriye görevi planlamalarına ve uygulamaya başlanılmasına, havuzlarda, tekne gezintisi ve işletme faaliyetlerinin yapıldığı göl kenarlarında can kurtaran personelinin bulundurulması için işletmeci tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına ve işletme ruhsatı veren belediyeler tarafından denetimlerin yapılmasına, ilimiz sınırları dahilinde bulunan HES kanallarında meskun mahallere yakın yerlerde her iki cepheden kanalların tel örgülerle kapatılmasına, kanal boyunca gerekli uyarı levhalarının konulmasına, denetimlerin DSİ 19.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmasına, Koyulhisar ilçesinde bulunan Kılıçkaya ve Çamlıgöze barajlarının devamı olan Kelkit Çayında baraj kapaklarının açılıp kapanması sonucu Irmak yatağında su seviyesi alçalıp yükseldiğinden özellikle baraj kapaklarının açıldığı zamanlarda yerleşim birimlerinde gerekli uyarıların yapılmasına, bu görevin HES işletmesi ve sorumluluk alanı içerisinde kolluk kuvvetleri tarafından yerine getirilmesine, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince 15 yaşını doldurmamış çocukların serinlemek amacıyla yukarıda yasaklanan alanlarda suya girmelerinin önlenmesine, 15 yaşından küçük çocukların sulardan çıkartılarak uzaklaştırılmasına, bu yaş gurubundaki çocuklarımıza yönelik olarak yaz tatillerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yüzme kursları düzenlenerek çocuklarımıza yüzme becerisi kazandırılmasına karar verilmiştir."



Valilik makamının bu kararına uymayanlar hakkında kolluk kuvvetleri, İl Özel İdaresi ve Sivas Belediyesi görevlileri tarafından eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği taktirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ıncı maddesi gereğince alınmış ve kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz edilen kararın uygulanmasına ve yerine getirilişine aykırı davrananlara tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaranlar ve uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 32'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı belirtildi. - SİVAS