Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 3,09 2,70 14,44
İş Y.
29.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 29.08.2020 11:27
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|3,09
|2,70
|14,44
|İş Y. Men. Değ.
|8,08
|7,42
|8,89
|Ege Endüstri
|739,30
|683,90
|8,10
|Çemtaş
|10,95
|10,14
|7,99
|Sasa Polyester
|15,64
|14,51
|7,79
|Gözde Girişim
|5,59
|5,21
|7,29
|Güneş Sigorta
|6,45
|6,03
|6,97
|Odaş Elektrik
|2,53
|2,38
|6,30
|Zorlu Enerji
|2,78
|2,62
|6,11
|Logo Yazılım
|91,00
|86,15
|5,63
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|1,95
|-6,15
|Tekfen Holding
|15,17
|16,01
|-5,25
|TAV Havalimanları
|15,78
|16,56
|-4,71
|Şekerbank
|1,43
|1,50
|-4,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,05
|2,15
|-4,65
|Arçelik
|21,62
|22,56
|-4,17
|Enerjisa Enerji
|8,13
|8,48
|-4,13
|Aygaz
|11,65
|12,14
|-4,04
|Sabancı Holding
|7,90
|8,22
|-3,89
|Anadolu Grubu Holding
|16,64
|17,30
|-3,82
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Petkim
|7.798.318.816
|Güneş Sigorta
|4.994.515.632
|Garanti Bankası
|4.906.945.950
|Şişe Cam
|4.648.143.970
|Tüpraş
|4.317.905.849
|Türk Hava Yolları
|3.548.570.931
|Sasa Polyester
|3.485.488.325
|Kardemir (D)
|2.972.535.295
|Emlak Konut GMYO
|2.601.851.441
|Zorlu Enerji
|2.391.701.959
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA