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Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 3,09 2,70 14,44
İş Y.

Yatırımcı rehberi (10)
29.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 29.08.2020 11:27

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 3,09 2,70 14,44
İş Y. Men. Değ. 8,08 7,42 8,89
Ege Endüstri 739,30 683,90 8,10
Çemtaş 10,95 10,14 7,99
Sasa Polyester 15,64 14,51 7,79
Gözde Girişim 5,59 5,21 7,29
Güneş Sigorta 6,45 6,03 6,97
Odaş Elektrik 2,53 2,38 6,30
Zorlu Enerji 2,78 2,62 6,11
Logo Yazılım 91,00 86,15 5,63
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Emlak Konut GMYO 1,83 1,95 -6,15
Tekfen Holding 15,17 16,01 -5,25
TAV Havalimanları 15,78 16,56 -4,71
Şekerbank 1,43 1,50 -4,67
Yapı ve Kredi Bank. 2,05 2,15 -4,65
Arçelik 21,62 22,56 -4,17
Enerjisa Enerji 8,13 8,48 -4,13
Aygaz 11,65 12,14 -4,04
Sabancı Holding 7,90 8,22 -3,89
Anadolu Grubu Holding 16,64 17,30 -3,82
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Petkim 7.798.318.816
Güneş Sigorta 4.994.515.632
Garanti Bankası 4.906.945.950
Şişe Cam 4.648.143.970
Tüpraş 4.317.905.849
Türk Hava Yolları 3.548.570.931
Sasa Polyester 3.485.488.325
Kardemir (D) 2.972.535.295
Emlak Konut GMYO 2.601.851.441
Zorlu Enerji 2.391.701.959

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

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