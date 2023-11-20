Zonguldak'ta Fırtına ve Sel Sonrası Elektrik Dağıtımı Devam Ediyor

Zonguldak'ta saatteki hızı 120 kilometreyi aşan fırtına ve sel sonucunda oluşan hasarları onarmak için Başkent EDAŞ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Elektrik dağıtım hatlarında meydana gelen hasarları onaran ekipler, yüksek kesimlerde ise kar ve tipiyle mücadele ediyor. Ayrıca, sel suları nedeniyle kontrollü kesintiler gerçekleştirilerek kritik tesislerin enerji ihtiyacı karşılanmaya çalışılıyor.

Saatteki hızı 120 kilometreyi aşan fırtınanın, çatıları ve ağaçları uçurarak enerji hatlarına zarar verdiği Zonguldak'ta Başkent EDAŞ ekipleri zorlu şartlara rağmen çalışmalarını sürdürdü. Elektrik dağıtım ekipleri Zonguldak Merkez ve Ereğli'deki seller nedeniyle oluşabilecek çarpılmalara karşı da kontrollü kesintiler gerçekleştirirken, yüksek kesimlerde ise kar ve tipiyle mücadele etti.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ) kuvvetli fırtına ve yağıştan etkilenen Zonguldak'ta kesintisiz elektrik için çalışmalarını sürdürüyor. AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan Başkent EDAŞ, kuvvetli fırtınanın Pazar sabahından itibaren elektrik dağıtım hatlarında etkisini göstermesiyle müdahalelere başladı.

Şirket, saatteki hızı 120 kilometreyi aşan ve yoğun yağışla birlikte gün boyu devam eden fırtınada, üzerine çatı uçması veya ağaç devrilmesi gibi nedenlerle hasar gören hatları onarmaya devam etti. Şehrin sık ormanlarla kaplı yüksek kesimlerinde ise ekipler bir yandan kar ve tipiyle mücadele ederken diğer yandan da hasar gören şebeke unsurlarını onardı.

Sel nedeniyle kontrollü kesintiler yapıldı

Zonguldak'ın ağırlıklı olarak Merkez, Ereğli ve Alaplı ilçelerinin etkilendiği fırtınaya eşlik eden yağışın ardından Merkez ve Ereğli'de yükselen sel suları nedeniyle şirket, çarpılma riskine karşı da kontrollü kesintiler gerçekleştirdi. Söz konusu kesintiler nedeniyle kritik tesisleri jeneratörle besleyen Başkent EDAŞ, valilik, belediyeler, hastane, emniyet binaları ve su ihtiyacını karşılayan barajlar gibi noktaların kesintisiz enerji ihtiyacı için zor şartlardaki mücadelesini sürdürdü.

Zonguldak'taki ekipler takviye edildi

Başkent EDAŞ son yıllarda bölgede yoğun kar, sel gibi afetlerin artması nedeniyle oluşturduğu afet ekiplerini fırtınanın etkileri başlamadan önce bölgeye intikal ettirdi. Zonguldak'taki mevcut ekiplere Kastamonu, Karabük ve Ankara'dan getirdiği destekle birlikte saha çalışanı sayısını 196'ya araç sayısını ise 485'e çıkaran şirket, afetin etkilerini Kastamonu ve Bartın'a genişletmesi riskine karşı ise bölgedeki toplam çalışan sayısını bin 81'e araç sayısını ise 485'e yükseltti. Ekiplerin sahadaki çalışmalarında destek olmak için kepçe, vinç ve ekskavatör gibi ağır makinalar da bölgede çalışmalara başladı.

Yatırım ve bakımlarla şebekenin afete dayanıklılığı artırıldı

Şirket, yılın ilk 9 ayında Zonguldak'ta hizmet verdiği 3 bin 356 trafo ve 16 bin 522 kilometre hat uzunluğunda yaklaşan kış koşullarında da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını tamamladı. Pano, trafo ve dağıtım merkezlerinin bakım işlemlerini de gerçekleştiren şirket, Zonguldak'ta hizmet verdiği 415 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla gerçekleştirdiği yatırımlarla şebekenin son yaşanan türdeki afetlere karşı dayanıklılığını da artırdı. - ZONGULDAK