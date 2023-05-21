Yunusemre Belediyesi, 5. Cadde Manisa Tuning Festivali'ne ev sahipliği yaptı

Yunusemre Belediyesi, Ortaköy Mesire Alanı'nda modifiye tutkunlarını ağırladı. Bu yıl 5'incisi düzenlenen etkinlikte 2 bine yakın modifiye araç görücüye çıktı.

Yunusemre Belediyesi ve Cadde Manisa Modifiye Araçlar Derneği işbirliği ile bu yıl 5'incisi düzenlenen Cadde Manisa Tuning Festivali'nde iki bine yakın araç modifiye tutkunlarının beğenisine sunuldu. Avrupa Güzellik, Ticari Güzellik, Tofaş Güzellik, Drift ve Desibel kategorilerinde yarışan araçlar kıyasıya rekabet etti. Festivalde modifiye tutkunlarına seslenen Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, "Modifiye araçların sergilendiği ve kıyasıya rekabetin olduğu festivalimizin bu yıl 5.ncisini düzenledik. Cadde Manisa Modifiye Araçlar Derneği ile düzenlediğimiz bu etkinliklerde gençlerimizin heyecanını gördükçe bizler de mutlu oluyoruz. Belediye olarak ülkemizin geleceği olan gençlerimizi bu güne destekledik. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Etkinliğine katılarak keyifli zaman geçiren vatandaşlar, Başkan Çerçi ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti. - MANİSA