Ünye'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Yunus Emre Mahallesi Sanayi 4'üncü Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Nedeni henüz belirlenemeyen yangının söndürülmesi sonrası soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında mobilya üretiminde kullanılan malzemeler ve kapı imalatında kullanılan CNC makinesi kullanılamaz hale geldi.

Çıkan yangında iş yerinde büyük maddi zarar oluşurken, ekipler ise olayla ilgili inceleme başlattı.