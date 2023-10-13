TTK Amasra Müessesi'nde Grizu Faciasında Hayatını Kaybeden Madenciler Anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK) Amasra Müessesi'ne bağlı maden ocağında meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 43 madenci, kuyu başında gerçekleştirilen program ile anıldı. 1 yıl önce meydana gelen acı olay nedeniyle acıları tazelenen madenciler, faciada hayatını kaybeden mesai arkadaşları için dualar etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK) Amasra Müessesi'ne bağlı maden ocağında meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 43 madenci, kuyu başında gerçekleştirilen program ile anıldı. 1 yıl önce meydana gelen acı olay nedeniyle acıları tazelenen madenciler, faciada hayatını kaybeden mesai arkadaşları için dualar etti

14 Ekim 2022 yılında meydana gelen grizu faciasında 43 madenci yaşamını yitirirken, 10 işçi de yaralanmıştı. Olayın meydana geldiği maden ocağına inen kuyunun başında toplanan madenciler, düzenlenen programla 1 yıl önce kaybettikleri arkadaşlarını andı. Gaziantep Valisi Nurtaç Arslan, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Yusuf ziya Aldatmaz, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, belediye başkanları, askeri erkan, daire müdürleri ve madencilerin katıldığı program Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Okunan sure, getirilen tekbir ve salavatların ardından kazada ölen madenciler için dua edildi. Maden ocaklarında yaşamlarını yitiren madencilerin isimlerinin yer aldığı anıtın da açılışının yapıldığı programda madencilere gülsuyu, lokma ve mevlit şekeri de ikram edildi.

Maden işçilerinden Orhan Sarıok, "O günü tekrar yaşadık gibi olduk. Kardeşlerimizi yad ettik. Allah hepsine rahmet eylesin, yaralı kardeşlerimize şifalar diliyoruz. Acı bir olaydı. Buranın atmosferi çok farklı. Buradaki kafesten indiğimizde, oradaki ortamı sadece madenci kardeşlerimiz bilir. temennimiz, bir daha böyle büyük acıların yaşanmamasıdır. Bütün hepimiz, inşallah sağ salim bu kurumdan emekli olmayı diliyoruz. Böyle bir acıyla bir daha karşılaşmayız inşallah" dedi.

Maden işçilerinden Vural Çolak ise madende kaybettikleri arkadaşlarını unutmalarının mümkün olmayacağını belirterek, "Acı bir olayın üzerinden bir sene geçti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile arkadaşlarımızı yad ettik. Allah rahmet eylesin, yaralı abilerimize de Allah'tan acil şifa dileriz. Biz burada çalışıyoruz, aşağıya iniyoruz ama sanki, onlar tekrardan bir yerden çıkacakmış, gelecekmiş gibi geliyor bize. Hiç birini unutmadık, asla unutmayacağız. Biz onlarla beraber çalıştık, mesailer yaptık. Buruk buruk çalışıyoruz. Bir sene geçti, hayat bir şekilde geçiyor. Aileleri de biz de, sorumluların cezalandırmalarını istiyoruz" dedi.

Olay günü yaşadıklarını da anlatan maden işçisi Çolak, "Olay günü işten çıktık, 1-2 saat sonra patlama oldu dediler, tekrar geri geldik ocağa. Aşağıya indiğimizde arkadaşlarımızı çıkartmaya başladık. Aşağıdaki manzara tarif edilemez, çok acı bir şekildeydi. Orası çok kötüydü. duman içerisinde insan aradık.

Madencileri Vali Arslan uğurladı

Programın ardından mesailerine başlamak için kuyu başındaki demir kafes(asansör) önüne gelen madencileri Vali Nuray Arslan ve beraberindeki protokol dualar ederek, uğurladı. - BARTIN