Tosya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada sürücülerden S.Ç. ile yanındaki eşi R.Ç. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
S.Ç. yönetimindeki 59 TC 707 plakalı otomobil, Avşar köyü mevkisinde aynı yönde seyreden F.U'nun kullandığı 22 NC 726 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden S.Ç. ile yanındaki eşi R.Ç. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan D-100 kara yolu İstanbul-Samsun şeridi, Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, jandarma ve Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA / Yaşam