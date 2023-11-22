Tekirdağ'da Yangında Ev Küle Döndü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan yangında bir ev küle dönerken, şans eseri kimse yaralanmadı.

Olay, gece saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak üzerinde bir evde meydana geldi. İddiaya göre, henüz nedeni belirlenemeyen şekilde başlayan ev yangınını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale etti. Emniyet ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Şans eseri evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yanan ev ise küle döndü.

Diğer taraftan, kundaklama ihtimali üzerinde de duruluyor. - TEKİRDAĞ