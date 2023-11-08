Tekirdağ'da Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
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Yaşam Haberleri
Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde görülen sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü ve ekipler önlem aldı. Meteoroloji Müdürlüğü sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini öngörüyor.
Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde görülen sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kentte dün gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ'ı Malkara, Hayrabolu ve Muratlı'ya bağlayan kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.
Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 30 metreye düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini öngörüyor.
Kaynak: AA / Yaşam