Tekirdağ'da İlkokul Öğrencisi Araç Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı ilkokul öğrencisi ağır yaralandı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Mithatpaşa Caddesi üzerinde seyreden U.U. (25) idaresindeki 34 BMZ 919 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçmek isteyen ilkokul öğrencisi Melih T.'ye çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan küçük çocuk ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü U.U. gözaltına alındı. Öğrenci velileri, duruma tepki göstererek, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden okul giriş-çıkış saatlerinde daha fazla denetim yapmalarını ve cadde üzerindeki set sayısının arttırılmasını istedi. - TEKİRDAĞ