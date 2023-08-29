Sondaj kuyusundan sağ olarak çıkartılan minik Yamaç, kahramanlarıyla buluştu

Isparta'da oyun oynarken 10 metrelik sondaj kuyusuna düşen 2 yaşındaki minik Yamaç, kurtarma ekibiyle buluştu. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Yamaç, sağlığına kavuştu ve ailesiyle birlikte ekipleri ziyaret etti.