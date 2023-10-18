Sivas'ta otobüs kazasında ölü sayısı 8'e yükseldi

Sivas'ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında ölü sayısı 8'e yükseldi.

15 Ekim 2023 tarihinde, Malatya- Kayseri Karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkiinde meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'dan Van'a gitmekte olan Selim A. idaresindeki 44 AK 213 plakalı Van Gölü firmasına ait otobüs bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi. Otobüs içerisinde bulunan 2 şoför, 1 muavin ve 4 yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiği, 40 yolcunun ise yaralandığı ifade edildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören yaralılardan muavin Tuncay Tunay Kuş da kurtarılamadı. Ölü sayısı 8'e yükselirken, otobüs şoförü Selim Aytürk ile birlikte 11 kişinin tedavisi sürüyor. - SİVAS